Amadeus: “Sanremo? Io come Calhanoglu, gioco per far segnare Lautaro e Thuram”

Intervenuto in conferenza stampa, Amadeus, conduttore e tifoso dell'Inter, ha utilizzato proprio la squadra nerazzurra come esempio per spiegare il suo ruolo nel festival: "Le polemiche che inevitabilmente accompagnano il Festival di Sanremo non mi toccano, fanno parte del gioco. Non sono io a essere al centro ma la musica: faccio un paragone calcistico e, da interista, dico che sono come Calhanoglu e gioco per far segnare Lautaro o Thuram, aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell'Ariston".