Ambrosini: “Inter mostra certezze e fiducia nei propri mezzi. E Lautaro…”

Massimo Ambrosini, su DAZN, ha commentato l'inizio di stagione dell'Inter dopo la vittoria per quattro a zero contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Cosa piace di questa squadra? Così ha risposto l'ex calciatore: «Piace la varietà nell'andare ad attaccare la porta, la freschezza. Se si fa il paragone con l'inizio della scorsa stagione, quella di un anno fa era la squadra nervosa dopo aver perso lo scudetto, per il modo in cui aveva perso e l'aveva vinto il Milan. Tutto l'inizio dello scorso campionato doveva tenere a posto i nervi».