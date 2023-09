Opta – Inter, prime tre e tre clean sheets: non succedeva dal 1996

Non succedeva dal 1996. "L’Interha vinto senza subire gol le prime tre partite di questo campionato". Da Opta arriva questo dato che racconta l'inizio dell'avventura della squadra di Inzaghi in questo nuovo campionato. Tre clean sheets consecutivi e tre vittorie consecutive che arrivano prima della sosta per le Nazionali, quella che precede il derby.