Ambrosini: "La rosa dell'Inter è indiscutibilmente la più forte del campionato, senza ombre di dubbio. E quella del Napoli non è così tanto messa male come magari si dice. Poi ci arriveremo a Conte. Secondo me la rosa del Napoli è una rosa forte. Non è al livello dell'Inter. Secondo me, è alla pari magari con la rosa del Milan, perché sapete quello che penso del Milan. E quindi il lavoro di Antonio è indiscutibilmente di altissimo livello. Però è vero che l'Inter potrebbe rischiare di vincere tutto o di non vincere nulla. In Champions giochi col Barcellonae può capitare di uscire. In semifinale, in gara secca, può capitare di non vincere col Milan.