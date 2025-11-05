FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…”

ultimora

Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…”

Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…” - immagine 1
Altra serata di Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro: ecco le parole di Massimo Ambrosini a Prime Video prima del match
Alessandro Cosattini Redattore 

Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…”- immagine 2

Altra serata di Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro: ecco le parole di Massimo Ambrosini a Prime Video prima del match.

Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…”- immagine 3

Ci auguriamo l’Inter prenda consapevolezza dell’incoscienza che può avere il Kairat. L’unico modo è entrare in campo con la stessa aggressività o leggerezza se si vuole chiamarla così.

Ambrosini: “Inter, stasera occhio a questo aspetto! E a Verona sull’1-1 ho visto che…”- immagine 4

Se vediamo la gara di Verona, dopo il gol subito la squadra qualcosa ha concesso e dico che non ha superato il Napoli. Ma nei risultati le due vittorie con Fiorentina e Verona dicono invece di sì”, ha detto.

Leggi anche
Maicon: “Chivu sta facendo grandi cose! Lautaro non può avere nessun peso perché…”
Tottenham, paura per Udogie. minacciato con arma da fuoco da un agente FIFA

© RIPRODUZIONE RISERVATA