"Fra tutti i rimpianti, Parma, secondo me è il rimpianto più grande, se dobbiamo pensare a un punto. La rovesciata di Orsolini te la puoi prendere, può capitare. Anche in casa con la Roma potrebbero darti anche il rigore e finisci a pari punti. Però a Parma, secondo me, a Parma loro 2-0, 2-2, e rischiano anche il 3-2, la gestione di quella partita lì, secondo me, è il rammarico più grande. Parliamo di un campionato vinto a 82, con tutto quello che abbiamo detto giustamente sul Napoli, però anche con 18 partite in più, l'Inter secondo me si mangia le mani per parecchio".

Il giudizio su Inzaghi

"Per me Simone Inzaghi, anche dal punto di vista della proposta del gioco, di quello che ha fatto vedere, del percorso di Champions è un allenatore top ormai. Se sabato l'Inter vince Simone chiude un ciclo di quattro anni con due finali di Champions, una vinta, uno scudetto, due persi e il tifoso rimane contento perché ha vinto la Champions League. Per me cambia molto l'umore del tifoso il risultato della Champions, non cambia secondo me il pensiero che Simone sia un allenatore top. Ma in campionato poteva fare molto meglio in questi 4 anni"