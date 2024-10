Massimo Ambrosini, che con Paolo Maldini ha condiviso anni di battaglie sul campo, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di questo scenario: "Un Maldini all'Inter? Per Daniel dobbiamo prepararci al fatto che possa magari fare un percorso diverso e andare alla Juve o all'Inter. Se diventerà un calciatore di quel livello lì? Non lo so, per il momento non lo è ancora, però ha messo un mattoncino in più rispetto a com'era un anno fa in termini di colpi e presenza in campo. Fisicamente è cresciuto ancora.