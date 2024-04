Ambrosini: “Lukaku, situazione in bilico alla Roma. Sta pagando…”

«Abraham e il suo recupero sono una buona notizia per la Roma, è una risorsa importante per il club giallorosso. Perché è in bilico situazione di Lukaku, per tenerlo servono tanti soldi e quindi non è facile che resti. Il recupero di Abraham senza il belga, a maggior ragione, eventualmente senza Lukaku, è importante». Massimo Ambrosini ha parlato della situazione dell'attacco della squadra giallorossa in prospettiva futuro e ha sottolineato come sia difficile la permanenza dell'ex giocatore dell'Inter nella capitale. Per questo diventa essenziale per la squadra di De Rossiil recupero dell'attaccante inglese che è rientrato oggi nel derby, al fianco dell'ex nerazzurro nella seconda parte di gara.