Ambulanti a San Siro, è tregua. Tensione tra i tifosi: all’Inter divisi tra chi…

Dopo dieci giorni di presidio davanti al cancello 8 dello stadio Meazza, gli ambulanti di San Siro intravedono i primi segnali di distensione. Come sottolinea il Corriere della Sera, ieri è arrivata la concessione di una proroga tecnica del contratto con M-I Stadio, scaduto lo scorso 31 luglio, che consentirà ai circa 600 lavoratori del settore di riprendere le proprie attività in occasione delle partite e degli eventi.

"Al centro delle polemiche la proposta della società che, in un primo momento, aveva diffuso una bozza «immodificabile» che escludeva dal rinnovo della concessione i 21 ambulanti che si occupano del merchandising. Una proposta rigettata dal Consorzio che riunisce i 64 ambulanti. In conseguenza delle proteste, e con l’intermediazione del questore, la Società ha modificato la proposta. Il rinnovo del contratto sarebbe garantito per 56 ambulanti su 64. Restano esclusi gli otto (7 venditori di magliette e 1 “paninaro”) sui quali sarebbero emerse opacità nel corso delle indagini per l’inchiesta «Doppia Curva». Potranno continuare a lavorare, ma non negli spazi antistanti lo stadio".