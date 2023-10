In casa Inter, seconda ammonizione in campionato per Hakan Calhanoglu, ammonito nel primo tempo contro la Salernitana

In casa Inter, seconda ammonizione in campionato per Hakan Calhanoglu, ammonito nel primo tempo contro la Salernitana. Tra le società sanzionate, c'è anche la Salernitana (2000 euro di ammenda) per "avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".