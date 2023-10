Inter, Calhanoglu indispensabile. Non ha sostituito Brozovic soltanto nel ruolo, ma…

In questo inizio di stagione Hakan Calhanoglu ha saltato solo una gara, quella contro la Real Sociedad. L'assenza del centrocampista si notata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per l’Inter è stato come ritrovarsi senza luce. "Soffocati dal pressing spagnolo, tranne che nell’ultimo scorcio di gara, i nerazzurri non riuscivano a costruire le consuete trame di gioco e a risalire il campo. La verità è che il centrocampista turco non ha sostituito Brozovic soltanto nel ruolo, ma nella sua quasi indispensabilità. È il motivo per cui Inzaghi fatica a lasciarlo fuori, ma è lo stesso motivo per cui gli ha risparmiato la trasferta a San Sebastian".