Bucciantini: “Dumfries affidabile ma Cuadrado dalla panchina può diventare un fattore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Inter in vista della sfida col Benfica:

"Vedo l'Inter piena di certezze e di giocatori, finalmente Dimarco ha riposato una partita intera. Gli allenatori stanno facendo turnover e si stanno prendendo dei rischi, conservare le energie ora è importante. L'Inter ha un giocatore che dà una certezza in più e che permette di uscire da qualcosa di brutto. Lautaro con la fascia da capitano ha qualcosa in più. I 25' finali di Cuadrado possono diventare un fattore della stagione, Dumfries mai come quest'anno è affidabile. Il titolare c'è ma questo è uno dei cambi più importanti tra le squadre di vertice di tutte le squadre d'Europa"