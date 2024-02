Amoruso: “Napoli a -31 dall’Inter? Situazione surreale. C’è un solo viatico”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso , ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.

Il Napoli è a trentuno punti dall’Inter. Come si svolta una stagione che ti vede così lontano dal primo posto?

“E’ una situazione anche un po’surreale. Magari, ci si poteva aspettare una stagione meno brillante, dopo il successo dello scorso anno, ma non così deludente. Ci sono tanti motivi e credo che anche da questi errori si possa ripartire. Anche il presidente, dopo aver fatto miracoli per anni, ha commesso qualche errore. Quando sbagli, dunque, ti rimangono delle cicatrici che ti aiutano a ripartire. Il Napoli, in questi anni, ci ha sempre abituati ad un gioco sempre molto spumeggiante. Tuttavia, credo che l’unico viatico sia cercare il risultato, che può consentire di ricostruire la mentalità. C’è bisogno di uno sprint, di un risultato importante e, contro la Juventus, può essere la giusta occasione”.