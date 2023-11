Amoruso: “Scudetto, lotta Inter-Juve. Ma nerazzurri più forti: hanno…”

Nicola Amoruso , ex calciatore della Juve, ospite della Bobo TV , ha parlato della squadra di Allegri e della lotta scudetto contro l'Inter . «La Juve arriva da anni difficili, soprattutto extra-campo, quest'anno prima hanno avuto il caso Pogba e poi quello di Fagioli. Se vediamo la classifica ora, i bianconeri sono a due punti dall'Inter ed è a più sei dal Milan e a più otto dal Napoli, potrebbe essere una lotta a due. Se la Juve è brava a sfruttare questo momento no di Milan e Napoli credo che in Primavera possa giocarsela contro l'Inter che è la squadra da battere, migliore, perché è forte che ha fatto un percorso, ha vinto poco in questi anni ma è arrivata in finale di CL e ha acquisito consapevolezza, le hanno acquisiti giocatori, tecnico e club, ha certezze tattiche che fanno la differenza», ha sottolineato.

Sulla Juventus, l'ex giocatore ha anche aggiunto: «Allegri sa leggere bene le partite, ha vinto con la Juve tanto ma in questa squadra è difficile fare l'attaccante perché la squadra difende bene ma fa fatica ad impostare per questo fanno fatica là davanti. Unico che può fare la differenza nell'attacco della Juve è Chiesa, ha forza, sa saltare l'uomo, sa fare gol ed è importante per i compagni. Ma deve stare bene veramente. La società programma per vincere, c'è l'Inter e crei pressione ai nerazzurri ma nello spogliatoio si parla di obiettivo scudetto, dire che non si è favoriti è solo una questione di comunicazione, è strategia. Una tattica, ma la Juve sa che deve puntare a vincere e non ha le Coppe, quindi ha una grossa chance»..