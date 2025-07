Nessuno sconto da parte del tribunale per l'attuale ct del Brasile, che dovrà anche pagare una sanzione economica

L'attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale: lo si apprende da fonti giuridiche. La sentenza di condanna riguarda l'esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid. Allo stesso tempo, l'allenatore è invece assolto dall'accusa di frode per l'esercizio 2015.