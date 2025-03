Non si placa in Spagna la polemica per i calendari troppo ingolfati e il poco riposo per i calciatori tra una partita e l'altra

Daniele Mari Direttore 18 marzo - 17:58

Non si placa in Spagna la polemica per i calendari troppo ingolfati e il poco riposo per i calciatori tra una partita e l'altra, un problema sollevato in particolare da Carlo Ancelotti.

"Questa è l'ultima volta che giocheremo una partita con meno di 72 ore di riposo. Non giocheremo mai più. Abbiamo chiesto alla Liga di cambiare l'orario di gioco due volte, e non è successo niente, ma questa è l'ultima volta", ha tuonato l'allenatore del Real Madrid prima della partita di sabato pomeriggio contro il Villarreal dopo che i blancos avevano giocato mercoledì il ritorno degli ottavi di Champions con l'Atletico. Parole a cui ha risposto via social il numero 1 della Liga Javier Tebas. "Da quando, più di 14 anni fa, le competizioni europee si giocano di giovedì, i club di tutta Europa, compresi quelli spagnoli, hanno giocato la domenica senza un limite di 72 ore", ha scritto.