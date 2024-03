"L'espulsione è stata causata da un po' di frustrazione ma il giocatore non ha rivolto insulti a nessuno", ha spiegato Ancelotti, che sempre in tema di arbitri non si è voluto esprimere sull'opportunità che parlino dopo la partita: "Non so se è un bene che debbano spiegarsi... c'è gente più adatta di me a dire cosa è meglio per loro". Quanto alla partita, dove il Real parte dall'1-0 dell'andata in Germania, il tecnico chiede ai suoi la massima attenzione: "Dobbiamo tirar fuori la versione migliore di noi, il confronto non è chiuso perchè il Lipsia è pericoloso E' un'occasione importante per proseguire in una competizione per noi speciale".