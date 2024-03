Febbraio è stato un mese di gol, vittorie e obiettivi raggiunti per il capitano nerazzurro: altro premio per lui

Lautaro Martinez ancora protagonista. Febbraio è stato un mese di gol, vittorie e obiettivi raggiunti per il capitano nerazzurro, che dopo aver centrato e superato quota 100 gol in Serie A grazie alla doppietta contro il Lecce, si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mese di AIC, per la seconda volta in questa stagione.