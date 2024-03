"Inzaghi pigliatutto, mica solo lo scudetto. Prende punti e applausi, in attesa del triangolino tricolore che lo porterà definitivamente dentro un’altra dimensione. Oggi brinderà alla panchina numero 300 in Serie A. E tra i tecnici arrivati a quel traguardo, nessuno ha vinto quanto lui, attualmente a quota 178, mentre Ancelotti (172) e Allegri (171) si sono fermati un po’ prima. Simone corre, lo scudetto è il suo traguardo perché cancellerebbe/cancellerà anche i rimpianti legati al passato, i suoi ma soprattutto quelli di chi - fuori tempo massimo - li mette ancora al primo posto del curriculum del tecnico. Inzaghi viaggia alla media di 2,65 punti a partita, in questo torneo: la proiezione dice 100 punti, tripla cifra, giusto un filo sotto quei 102 punti fissati come record da Antonio Conte con la Juventus. Per carità, resta un dato statistico. Ma serve anche da ulteriore stimolo per Lautaro e compagni".

"Un motivo d’orgoglio in più per l’allenatore, che tra i tecnici con almeno 100 panchine nerazzurre è quello che, coppe comprese, ha la media punti migliore della storia: 2,17. Più di Mourinho, di Conte, di Herrera e di Mancini. Inzaghi è andato oltre se stesso. E l’ha fatto abbinando i risultati a un gioco divertente che non è mai stato la prima caratteristiche delle Inter vincenti. Di questa squadra che cosa ricordi? I 69 punti fatti fin qui, certo. Ma non è la prima risposta. Non è il quanto. È il come li ha fatti, i punti. È nello spettacolo quasi sempre assicurato ai suoi tifosi, è un incastro perfetto e armonioso che si legge negli occhi dei protagonisti, è nel feeling con la gente. Quella gente che stasera ancora una volta andrà oltre i 70 mila spettatori. I sold out hanno già garantito 80 milioni di euro di incassi lordi alla società. Inzaghi è lì che ringrazia tutte le volte che partono i cori a lui dedicati. Ma la testa deve restare sul pezzo. Stasera può toccare quota 72 punti, gli stessi fatti l’anno scorso in tutto il campionato. Mica male come storia", aggiunge Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.