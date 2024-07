Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite del Giffoni Film Festival, in collegamento video, ha parlato del suo futuro: «Non so quando smetterò di allenare. Quando il Real Madrid non mi vorrà più deciderò il da farsi. Fermarmi? Non lo so, da un lato vorrei vivermi di più la famiglia e viaggiare, dall'altro c'è l'entusiasmo che mi spinge a continuare», ha detto.