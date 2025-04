"Voglio che i calciatori entrino in campo con un'idea molto chiara per ottenere una grande prestazione - ha sottolineato Ancelotti - Ho parlato con loro dell'aspetto emotivo, di come dobbiamo vivere questa partita. La motivazione è lì, voglio che stiano tranquilli. L'unica cosa che non sappiamo con certezza è che possiamo ottenere un risultato positivo, ma otterremo il meglio da noi stessi. Cercheremo di fare una partita intensa".