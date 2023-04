Andreolli a Inter TV: “Inter fatto cose buone in Champions, sarà fondamentale…”

Marco Andreolli ha analizzato nei dettagli la sfida che attende l'Inter a Lisbona: "C'è emozione, c'è tanta attesa per questa gara e per questo traguardo. Essere tra le prime otto d'Europa è un traguardo importante. C'è sempre voglia di fare meglio. Quello che di buono ha fatto questa squadra è stato fatto soprattutto in Champions. Un quarto di finale importante, una bella atmosfera. L'Inter è riuscita a fare la differenza in Champions".

"Stare all'interno della partita con concentrazione sarà fondamentale. Viene naturale quando la squadra c'è. Si deve pensare al bene della squadra, dare il massimo per aiutare il proprio compagno. Analizzando i gol presi dal Benfica si nota come abbiano subito un terzo dei gol in trasferta e il triplo in casa. In casa il Benfica fa sempre la partita, ha un gioco intenso, è sempre alla ricerca della manovra offensiva. Joao Mario? Gli era mancata la continuità ma si intravedevano già le sue qualità. Numeri importanti oggi, quasi da attaccante. In questo è ritornato ai livelli importanti. Sfortuna Inter? Quello che non deve far preoccupare sono i dati relativi al tentativo di segnare. Non sono arrivati i risultati che ci aspettavamo. Questa è una squadra in salute, che sta creando tanto. Sarà fondamentale ritrovare il cinismo degli attaccanti, loro dovranno essere propositivi e aiutare la squadra", ha concluso Andreolli.