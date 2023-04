Onana a Inter TV: “Preparati per momenti come questi, serve lo spirito di gruppo visto…”

Serata di Champions League , serata di grandi emozioni. Sono quelle che i tifosi nerazzurri si aspettano dall' Inter , che affronterà tra poche ore il Benfica . André Onana ha analizzato ai microfoni di Inter TV lo stato d'animo del gruppo, ribadendo la voglia di portare a casa un risultato importante: "Ci aspettiamo una bella partita, ci aspettiamo una grande partita. Ci siamo preparati per momenti come questi".

"Quando giochi in una squadra come l'Inter c'è sempre pressione. Ma noi siamo abituati a questa tensione e a queste sfide. Siamo molto preparati e non vediamo l'ora. Come mettere in difficoltà il Benfica? Bisogna tirare fuori lo spirito di squadra e di gruppo dimostrato contro il Porto e contro il Barcellona. Sarà complicato ma siamo preparati", ha concluso André Onana ai microfoni di Inter TV prima della delicata sfida di Champions League.