Andreolli a Inter TV: “Bisseck deve continuare a lavorare. Thuram? Funzionano i consigli di…”

"La rimonta dell'Inter in Champions League è stata una rimonta importante, dopo aver lasciato un tempo agli avversari. In campo europeo lo paghi ma la squadra è stata brava a voltare pagina e a trovare un 3-3. Un risultato importante, che poteva anche essere una vittoria. C'è stata l'occasione di far rifiatare i titolari o presunti titolati. Al Maradona l'Inter dovrà scegliere con questa consapevolezza. Discorso di Inzaghi dopo il primo tempo? Sicuramente il fatto di aver cambiato tanti giocatori ha fatto sì che non ci fosse l'approccio mentale corretto per affrontare una gara importante. Quando non hai la concentrazione giusta in Europa lo paghi a caro prezzo. Nel secondo tempo abbiamo visto una concentrazione diversa. Tutti hanno chiuso in crescendo, questo è di buon auspicio per il mister che sa che può contare su tutto il gruppo. Frattesi attaccante aggiunto? Sì, legge bene gli spazi da attaccare. Gol quasi da attaccante quello fatto mercoledì, un gol quasi da prima punta. È un centrocampista che quando si trova ad essere importante nell'area di rigore trova le giocate da attaccante. Bisseck? Ha qualità di base fisiche e tecniche importanti. Anche lui come gli altri è andato in crescendo e nel secondo tempo ha fatto due-tre recuperi decisivi. E poi è stato propositivo in fase offensiva. Bisogna continuare ad insistere e a lavorare. Inzaghi fa giocare la sua Inter portando tanti giocatori in area di rigore, è sempre stato nel dna di questa squadra. L'anno scorso a volte non lo si faceva con grande equilibrio. Accompagnare le azioni con tanti giocatori mantenendo una compattezza importante fa sì che la squadra tiri tante volte in porta e ne subisca pochi. L'Inter ha fatto una crescita importante. Saranno importanti come sempre i minuti iniziali, stasera. Con il passare della gara l'Inter potrà sfruttare meglio di avere le gambe più fresche dal punto di vista dei minuti. Questa squadra legge bene le partite. Difesa? È il reparto che più sta soffrendo le assenze. Si stanno tutti comportando bene, abbiamo giocatori di grande esperienza che stanno trovando un feeling importante insieme. Acerbi? La difesa nerazzurra ha una fisicità importante", ha proseguito Andreolli.