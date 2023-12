Darmian a Inter TV: “Sappiamo che non sarà facile, lavoreremo da squadra. Il mio segreto…”

È tutto pronto per Napoli-Inter. I nerazzurri di SimoneInzaghi sono alla ricerca di tre punti importantissimi nel segno della continuità e per dare un segnale forte al campionato. Matteo Darmian ha analizzato la sfida ai microfoni di Inter TV: "Pressione dal risultato della Juventus? No, scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto anche nelle altre prestazioni per portare a casa i tre punti".