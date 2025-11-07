FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro che…”

ultimora

Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro che…”

Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro che…” - immagine 1
"Conte ha dimostrato negli anni che è allenatore da campionato che va in difficoltà quando ha le tre competizioni", dice Anellucci
Matteo Pifferi Redattore 

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato a TMW Radio di Antonio Conte e del momento che sta vivendo il Napoli:

"Il più felice dell'infortunio di De Bruyne è Anguissa, che è tornato a fare la differenza nel suo ruolo. E' il mio pensiero, De Bruyne non lo voleva Conte. La realtà è che Conte lo ha dimostrato negli anni, lo dicono le statistiche, è allenatore da campionato che va in difficoltà quando ha le tre competizioni.

Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro che…”- immagine 2

Sta andando discretamente in campionato ora ma in Champions è un mezzo disastro in proporzione rispetto a quello che potrebbe fare. Conte inizia l'anno dopo quando vince la guerra contro i fantasmi, comincia a creare queste cose. Come sempre, credo abbia messo le mani avanti per non cadere.

Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro che…”- immagine 3

E' follia dire che gli hanno comprato troppi giocatori, non ne ho mai sentito uno che si lamenta per questo, di solito ci si lamenta per il contrario. E' uno molto scaltro Conte, ha capito la situazione che può mettersi non bene, perché ci sono il Milan, l'Inter, altre squadre che possono competere. Lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma vede qualcosa dentro anche lo spogliatoio che comincia a scricchiolare e si mette l'ombrello".

Leggi anche
Breda: “La comunicazione di Chivu è efficace. Cristian è uno dei pochi che…”
Agostinelli: “Lazio organizzata e umile nelle difficoltà. E contro l’Inter non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA