Ansa – Caso Ultras, attesa per la testimonianza di Javier Zanetti

Il vice presidente dell'Inter sarà sentito oggi in merito al caso che ha portato agli arresti di 19 tifosi appartenenti alle curve dell'Inter e del Milan

Anche lui sarà sentito come persona informata sui fatti. Oggi è il giorno della testimonianza del vicepresidente dell'Inter e storica bandiera nerazzurra , Javier Zanetti, nell'inchiesta milanese che dieci giorni fa, con 19 arresti, ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, documentando anche "pressioni" sui club.

L'ANSA parla di una testimonianza attesa: "Da quanto si è saputo, l'ex capitano interista dovrebbe essere sentito dagli investigatori della Squadra mobile nelle prossime ore". Javier viene citato in una discussione tra Ferdico e Materazzi. Il primo dice all'ex difensore che avrebbe saputo da Zanetti che funzionari di Polizia stavano monitorando la Curva. E anche Inzaghi aveva parlato dell'ex capitano rispondendo allo stesso capo ultrà sui biglietti della CL dicendo che ne avrebbe chiesti di più a lui e Marotta per intercedere per gli ultras.