La Nazionale di Luciano Spalletti ha mostrato segnali incoraggianti a pochi mesi dall'inizio degli Europei in Germania. Ne ha parlato a Tutti Convocati l'ex numero 10 della Fiorentina, Giancarlo Antognoni:

"Mi piace la Nazionale di Spalletti, è una Nazionale "camaleonte". Luciano ha messo in campo una squadra giovane e interessante. Non partiamo mai come favoriti, ma poi quando siamo lì... Ho sensazioni positive, magari tra le prime quattro".