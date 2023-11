Antognoni: “Scudetto, sarà Juve-Inter fino alla fine. A Torino favoriti i nerazzurri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Antognoni, ex numero 10 della Fiorentina, ha parlato così del duello scudetto tra Juventus e Inter

Juve-Inter come la vede?

"Bella partita, il derby d'Italia è sempre molto tattico. Conosciamo le caratteristiche delle due squadre, l'Inter ha più chance anche se gioca a Torino, la Juventus è più riposata. Vedo un piccolo vantaggio per l'Inter ma sarà un duello che si protrarrà per tutto il campionato per lo Scudetto".