Interspac, Antonello: “Al momento progetto non idoneo, non è stato presentato nulla”

Si parla tanto del ruolo che il progetto Interspac potrà eventualmente giocare nel futuro dell'Inter. Come confermato a FCInter1908.it da Gad Lerner , tra i soci fondatori della società, l'idea è e resta seria, assolutamente in piedi. Sull'argomento azionariato popolare, l'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello ha risposto così a Tutti Convocati:

"Interspac? Il progetto è tenuto in considerazione, in questo particolare momento non è stato reputato ancora idoneo, nulla è stato presentato".