Lo scrittore Aramburu: “Vi spiego cos’è la Real Sociedad. Inter favorita ma…”

“La Real Sociedad è la mia maglia fin da bambino. Ero uno dei tanti adolescenti che sognavano di giocare in prima squadra. Ci ho anche provato: non ero così male, ma c'erano ragazzi migliori di me. Rimango sempre sentimentalmente fedele alla mia Real, ma non sono un fanatico. Diciamo che, se vince, mi rallegra il pomeriggio. La Real è di tutti, non è soltanto di una fazione politica. E non vedo perché una squadra di calcio debba fornire un'identità collettiva. Per quanto mi riguarda, la squadra è un elemento accattivante del mio panorama affettivo. È qualcosa di positivo, rappresentato in una particolare filosofia di vita. Per me significa fair play, modestia, consapevolezza che il gruppo è sempre al di sopra del singolo”.