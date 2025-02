"Noi siamo totalmente aperti, nel caso in cui ci chiedessero di sperimentare il Var a chiamata. Apriremmo le finestre, non solo le porte a questa possibilità". Il presidente dell'Aia Antonio Zappi, offre un elemento in più nell'evoluzione protocollare all'interno delle direzioni di gara e aggiunge. "Non è nelle nostre possibilità visto che i cambiamenti del protocollo dipendono dall'Ifab, ma il mio pensiero è che una società non debba mai uscire dal campo con la sensazione di aver subito un'ingiustizia. Quel potere di segnalazione del capitano o dell'allenatore che invita l'arbitro a un field review dovrebbe poter essere un'opportunità. È una possibilità, come dire, anche per istituzionalizzare la protesta".