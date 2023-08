Arbitri, lotta contro proteste e perdite di tempo. Saranno anche pubblicati audio col VAR

"Un’altra novità sono i dialoghi arbitri-Var, che verranno diffusi qualche giorno dopo le partite: era ora. «Perché possiamo anche sbagliare, ma non abbiamo nulla da nascondere» gridano i fischietti, che pretendono «più rispetto». L’ha detto forte e chiaro Rocchi: «Ho chiesto ai miei di essere più duri, con le buone o le cattive certe proteste non verranno più tollerate». Calciatori (e allenatori) avvisati, mezzi salvati. Si parte. Fra speranze e novità. Con un Orsato all’ultima stagione, con Valeri e Irrati passati dal campo alla Var, con i trentenni sempre più protagonisti. Come detto, una stagione senza errori sarebbe un miracolo. Ma bisogna almeno provarci. Il pugno duro contro i razzisti è già un gran bel punto di partenza".