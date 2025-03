Il gruppo "improvvisato" di medici e specialisti non poteva non considerare che Diego Armando Maradona versava in condizioni critiche

Il gruppo "improvvisato" di medici e specialisti che frequentava da giorni la casa non poteva non considerare che Diego Armando Maradona versava in condizioni critiche. Lo ha detto il procuratore Patricio Ferrari aprendo martedi' il primo e piu' importante processo aperto per fare luce sulle cause della morte del "Diez". "Guardate, cosi' e' morto Maradona", ha detto il magistrato esibendo ai giudici una foto del cadavere di Maradona: CONTINUA A LEGGERE