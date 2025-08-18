FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni

ultimora

Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni

Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni - immagine 1
Il ct della Seleccion Scaloni ha diramato le convocazioni per le due gare per le qualificazioni Mondiali
Andrea Della Sala Redattore 

L'Argentina affronterà Venezuela ed Ecuador nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il ct della Seleccion Scaloni ha diramato le convocazioni per le due gare.

Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni- immagine 2
Getty Images

In lista c'è il capitano dell'Inter Lautaro Martinez e l'ex nerazzurro, ora al Genoa, Valentin Carboni.

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA