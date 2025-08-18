L'Argentina affronterà Venezuela ed Ecuador nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il ct della Seleccion Scaloni ha diramato le convocazioni per le due gare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni
ultimora
Argentina, le convocazioni per Venezuela ed Ecuador: nella lista Lautaro e Valentin Carboni
Il ct della Seleccion Scaloni ha diramato le convocazioni per le due gare per le qualificazioni Mondiali
In lista c'è il capitano dell'Inter Lautaro Martinez e l'ex nerazzurro, ora al Genoa, Valentin Carboni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA