CorSera – Argentina-Croazia, Brozovic non bene: “Trova il tempo di tirare un colpo…”

Con un netto 3-0 l'Argentina ha battuto la Croazia ed è volata in finale in attesa della vincente tra Francia-Marocco. Nella formazione di Dalic tante insufficienze, male anche l'unico nerazzurro in campo, Marcelo Brozovic, Per il Corriere della Sera la gara del centrocampista è stata da 5 in pagella.