Argentina-Ecuador, la decide Messi: Lautaro colpisce un palo. Cuadrado in campo 46′

69' di gioco per Asllani nel match tra Repubblica Ceca e Albania chiuso con un pareggio per 1-1. In campo anche Arnautovic, subentrato a inizio ripresa nella sfida amichevole tra Austria e Moldavia e Agoumè che a pochi minuti dal suo ingresso in campo nell'amichevole vinta 4-1 dalla Francia Under 21contro la Danimarca ha servitol'assist per il gol del 3-0.

77' di gioco invece per Lautaro Martinez nella gara tra Argentina-Ecuador vinta dalla squadra di Scaloni per 1-0 grazie al gol di Messi. Nel primo tempo il Toro ha colpito un palo. In Colombia-Venezuela Juan Cuadrado in campo per 46'.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.