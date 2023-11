Il capitano dell'Inter non scenderà in campo dal primo minuto con la Seleccion: al suo posto l'attaccante del Manchester City

Prosegue la preparazione dell'Argentina in vista del match contro l'Uruguay, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Per l'occasione il ct Scaloni dovrebbe puntare su Julian Alvarez nel ruolo di centravanti: Lautaro Martinez partirà dalla panchina, dal momento che è stata esclusa l'ipotesi di un attacco a due punte.