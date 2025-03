Poker dell'Argentina contro il Brasile nel 'Super clasico de las Americas' valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L'albiceleste s'impone per 4-1 grazie alle reti di Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per i verdeoro il gol della bandiera è di Cunha. Con la vittoria contro il Brasile, l'Argentina raggiunge quota 31 punti (frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta) staccando così il pass per il Mondiale 2026.