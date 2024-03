"Arna chi? L’operazione Arnautovic potrebbe essere presa come caso di scuola di una rimozione collettiva. Va bene che in Italia la memoria lunga è un’eccezione più che una regola, ma con l’austroserbo dalle parti delle Due Torri si è girato pagina in un nanosecondo. E senza alcun rimpianto". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'avventura di Arnautovic a Bologna. Dopo 14 gol al primo anno, l'austriaco ha iniziato la seconda stagione con 6 gol nelle prime 6 giornate, salvo poi incontrare un periodo di difficoltà finendo comunque in doppia cifra (10).