Vittoria per l'Olanda di de Vrij e Dumfries e vittoria anche per l'Austria di Marko Arnautovic . La Nazionale austriaca ha battuto 2-1 in casa la Romania grazie alle reti di Gregoritsch e Sabitzer. L'attaccante nerazzurro è entrato in campo al 60'. Per gli austriaci era la prima gara delle qualificazioni ai mondiali del 2026.

Anche un altro interista era in campo questa sera nello zero a zero tra Albania e Serbia, Asllani. La nazionale albanese in casa non è riuscita a ottenere la vittoria ed è seconda in classifica con 4 punti dopo tre giornate. Il centrocampista nerazzurro ha giocato da titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata del match.