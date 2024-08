Il CT dell'Austria, Ralf Rangnick, però lo ha convocato per i prossimi impegni di Nations League contro Slovenia e Norvegia e ha risposto in conferenza stampa proprio sull'argomento: "Sono in contatto sempre con i miei giocatori e ho anche parlato al telefono con Marko. Non mi ha lasciato intendere che volesse dare addio alla Nazionale, quindi per me era normale che rispondesse positivamente alla convocazione"