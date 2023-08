Arnautovic all’Inter, Materazzi gli scrive: “Bentornato”

All'epoca lui aveva 13 anni in meno ed era in pratica un ragazzino arrivato con sfrontatezza all'Inter, quella di Mourinho. Adesso ha 13 anni in più ed ha il sogno di essere più centrale nelle eventuali vittorie nerazzurre. Intanto il nome di Marko Arnautovic brilla nell'albo d'oro dei giocatori che hanno vinto il Triplete perché c'era anche lui in quella squadra che ha regalato un sogno impossibile realizzato ai tifosi interisti.