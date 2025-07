Ex Inter: Arnautovic, i tifosi della Stella Rossa gli dedicano una coreografia

Marko Arnautovic , dopo l'esperienza all'Inter, si è trasferito in Serbia alla Stella Rossa. Quando è stato presentato, in conferenza stampa, ha mostrato tutta la sua emozione quando ha raccontato di aver promesso al compianto Sinisa Mihajlovic , con cui aveva lavorato a Bologna, che un giorno avrebbe giocato con quella maglia. Il giocatore si è sentito accolto e i tifosi gli hanno fatto sentire il loro affetto durante la partita della squadra allenata da Vladan Milojević.

L'attaccante austriaco è in tribuna questa sera per assistere alla gara di campionato tra la sua nuova squadra e l'Ofk Belgrado e i tifosi gli hanno dedicato una scenografia con il numero 8 (il numero di maglia indossato negli ultimi due anni in nerazzurro) che gli dà il benvenuto alla Stella Rossa. Per lui un contratto biennale e quando scenderà in campo indosserà il numero 89. La squadra serba nei prossimi giorni sarà impegnata nei preliminari di CL.