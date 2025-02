«Zielinski? Qualche volta ci si è messa la condizione non ottimale, può avere avuto un incidenza la mancanza di continuità, ha cambiato anche ruolo. Le gare ti danno ritmo e fiducia, l'anno scorso non ha vissuto una stagione brillante. Poteva far meglio ma ci sono gare in cui è stato giudicato in negativo ma la prestazione non era stata così negativa. È un giocatore di esperienza», ha sottolineato il giornalista sull'ex giocatore del Napoli. «A lui questa sera - ha aggiunto su Zielinski - si affida Inzaghi e si aspettano risposte come da tutta la squadra che sta comunque facendo una grande stagione».