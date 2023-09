Inter, a breve sarà l’ora di Arnautovic. L’austriaco freme: “Voglia di essere protagonista”

"In attesa di vedere in campo anche Klaassen (l’altro nuovo non ancora visto in campo), in attacco potrebbe esserci il debutto anche di Arnautovic, che nella prima parentesi nerazzurra aveva fatto da spettatore. L’austriaco freme, ha voglia di essere protagonista e di vincere trofei, come ha raccontato di nuovo in questi giorni di nazionale", si legge su La Gazzetta dello Sport.