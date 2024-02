"La rete contro la Salernitana è stata la terza della sua stagione, caratterizzata finora da 24 presenze e 761 minuti sul rettangolo di gioco. Ha il contratto fino al 2025, ma la sua permanenza nel 2024-25 non è scontata. Perché Lautaro e Thuram sono inamovibili e Taremi è già stato messo sotto contratto. Sarà l'austriaco la quarta punta o il club punterà su un giovane con altre caratteristiche, cercando una sistemazione all'ex Bologna?".

