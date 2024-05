In casa Inter si ragiona su come rinforzare la rosa, specialmente in attacco, in vista della prossima stagione

L'Inter si sta già muovendo sul mercato per allestire la squadra della prossima stagione. Taremi e Zielinski, di fatto, saranno i primi due acquisti che saranno ufficializzati non appena si potrà. L'idea di Inzaghi è quella di avere cinque attaccanti anche per affrontare al meglio le cinque competizioni alle quali l'Inter prenderà parte. Taremi prenderà il posto numericamente di Sanchez, Gudmundsson resta il sogno di mercato mentre Arnautovic potrebbe anche restare come riporta Tuttosport:

"Il quinto attaccante, a meno che non arrivino due cessioni, sarà quindi Arnautovic o al limite Correa, ancora sotto contratto. Inzaghi ha fatto capire di voler tenere l’austriaco, ma se dovesse partire, non direbbe no a Correa, destinato a tornare dopo l’esperienza negativa all’Olympique Marsiglia. Anche per l’argentino, comunque, vale il discorso per Arnautovic: se dovesse arrivare una proposta intorno ai 7-8 milioni, la società lo cederebbe. A quel punto, con due uscite, Inzaghi vorrebbe un quinto “vero”, non un giovane. Per questo è da escludere che il quinto sia Valentin Carboni che sarebbe comunque “sprecato” nel ruolo: meglio un altro prestito per farlo crescere, sempre che non arrivino 30 milioni…", la chiosa del quotidiano.