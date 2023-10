TS – Inter, Arnautovic e Sanchez ancora a secco: un anno fa in gol pure Correa

In casa Inter si attende ancora uno squillo da Arnautovic e Sanchez: i due attaccanti nerazzurri, tornati a Milano in estate, non sono ancora riusciti a segnare in questa prima parte di stagione. Un inizio di sicuro non indimenticabile, come sottolinea Tuttosport: "L'Inter non ha ancora trovato gol dagli attaccanti di complemento, vale a dire - in rigoroso ordine di gerarchie - Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. [...] Simone Inzaghi ha portato in prima squadra il primavera Sarr e può contare su Mkhitaryan e Klaassen - quindi a livello numerico, ha problemi relativi (al netto del fatto che Arnautovic dovrebbe rientrare a inizio novembre) -, il problema sta piuttosto nella qualità mostrata dai giocatori scelti per raccogliere l'eredità pesantissima di Edin Dzeko e quella di Joaquin Correa.