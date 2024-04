Arnautovic, la prima Inter e la seconda. Due vittorie insieme a “veri fratelli”

Comunque è rimasto in campo per 980 minuti, ha segnato 4 gol (due in Serie A e due in CL) e 3 assist in totale. Sono cambiate tante cose e soprattutto i le facce attorno a lui. Ma, come spiega lui stesso, nel corso delle due esperienze nerazzurre ha incrociato persone che sono diventate veri fratelli - perché serve essere un po' famiglia per arrivare in vetta - che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Dal web è arrivato all'austriaco una foto significativa che lui ha riproposto sui social. Anzi due, comparate. Quella insieme a Balotelli, suo amico e compagno all'Inter nel 2010. E la versione 2.0, quella con Thuram. Feeling simile. E di nuovo una vittoria.